Гладилин считает, что матч с «Ахматом» может стать ключевым для Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что матч против «Ахмата» в 6-м туре РПЛ будет ключевым для главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Сейчас ситуация будет зависеть от следующих матчей. У Абаскаля будут не простые встречи, а игры у команды поставленной нет. Я думаю, что играть с «Ахматом» будет не просто. Если «Спартак» не победит, то вопрос об отставке может возникнуть. Поставленной игры в команде нет, в обороне играет очень плохо и не видно никаких улучшений. Эта игра с «Ахматом» может стать ключевой. Если «Спартак» ставит задачу бороться за чемпионство, то нужно побеждать такие команды как «Урал» и «Ахмат», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 5 туров. Грозненская команда с 6 очками расположилась на 9-й позиции.