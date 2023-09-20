Гладилин: «Локомотив» — это шоу Дзюбы, футбола я там не вижу»

Бывший полузащитник «Локомотива» Валерий Гладилин раскритиковал игру железнодорожников и форварда команды Артема Дзюбу.

«Как мне игра «Локомотива» в последнее время? Думаю, шоу Дзюбы заканчивается. Пока «Локомотив» напоминает его шоу, которое он показывал в интернете. Короче, матчи «Локомотива» — это шоу Дзюбы, футбола я там не вижу. Команда проиграла 0:2 «Оренбургу», который не имеет никакого потенциала. «Оренбург» же издевался над ними, хотя это команда без задач. Как команда с такими традициями может играть так блекло в Москве. Слов нет. Я просто не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Локомотив». Игры нет! Игра не может строиться на футболисте 35 лет, который завершает карьеру, а еще год назад не подошел в слабеньком турецком клубе», — цитирует Гладилина Legalbet.

На данный момент «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 8 туров.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале этого года. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне 35-летний форвард провел 6 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.