Главный тренер «Ахмата» Ромащенко: «Невозможно за 8 дней все исправить и поменять»

Сегодня, 22:26
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.
— Желтая карточка Шелии за затяжку времени — это психология? У вас же были моменты в концовке.
— Невозможно за 8 дней все исправить и поменять. Ребята привыкают к новым требованиям, а в головах сидят отголоски прошлого. Игра была равной, но, считаю, первый тайм и концовка второго были за нами. У нас сегодня первый такой матч получился. С «Оренбургом» так не было — там у нас было 1,5 дня на подготовку. Игроки будут делать то, что мы им скажем.
— Как вам уровень судейства в России?
— Никогда не буду комментировать судейство ни в какую сторону. Это моя вторая игра как главного тренера «Ахмата». Я был сфокусирован на своей команде. На судью внимания не обращал. Темп порой замедляется, да. Но судьи — тоже люди, они могут ошибаться. Хочется быстрой игры, да. Футболисты растут, судьи растут. Нам всем есть, где прогрессировать.
— Поделитесь с нами сильными и слабыми сторонами «Спартака».
— Да вы больше тренеров знаете, ха-ха. «Спартак» всегда претендует на чемпионство, от него болельщики всегда ждут яркой игры. Эта команда играет с позиции силы, особенно дома. Это видно сразу. Самая сильная группа — атакующая. Два вингера, форвард и две восьмерки, которые делают забегания. Нельзя было давать пространства и низко садиться. Но у них есть и проблемы в обороне. Всем про них известно. Думаю, этого достаточно.
— У вас было всего 5 игроков на лавке. Хватит вам футболистов на сезон?
— Мы не обращали внимания на это. Сюда мы прилетели с 1 защитником — Уциевым — он был готов выйти на всех позициях. Мы понимали ситуацию, приходя в «Ахмат». Не сильно люблю смотреть в прошлое, особенно туда, где меня не было. Мы знаем наш цикл. Он довольно плотный. Ничего страшного. Надо со штабом думать, как готовить и восстанавливать ребят.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -