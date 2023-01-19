Федотов об игре с «Оренбургом»: «Разочарован созданием моментов, опять все подвисло»

Сегодня, 18:44
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги товарищеского матча против «Оренбурга» (1:0).
— Довольны ли теми, кто сегодня получил игровую практику? Акинфеев первый матч сыграл, вышел в день рождения Ермаков.
— Конечно. В день рождения нужно не только выходить, но и забивать. Это такая отправная точка у Ермакова, хороший подарок, закончить сборы на мажорной ноте — тоже важно.
— «Оренбург» все же отобрал очки в первом круге к ЦСКА. Сегодняшним матчем вы довольны?
— Скажем так, разочарован созданием моментов, опять все подвисло, на тоненького. У нас было достаточно моментов, чтобы увеличить счет и вести игру уже более раскрепощенно.
— Подведите полностью итоги сборов, сегодня последний день работы.
— Завтра еще есть, ключевой день. Хорошее восстановление — залог для дальнейшего успеха и продолжения тренировочной деятельности, поэтому мы утром проводим восстановительную тренировку. После обеда улетаем домой. Условиями здесь я доволен, огромное спасибо организаторам сбора. Отличная погода, в это время идеальное место для проведения этих сборов. Утром можно понапрягаться по поводу солнца, но ничего критичного, вечером — настоящая футбольная погода: ровное поле, круглые мячи, хорошее отношение к тренировкам, к играм. Понятно, что не хватает свежести. Идет серьезная работа, где-то наверно много неправильных решений, но само отношение к игре хорошее.
Второй сбор ЦСКА пройдет в Турции, первой игрой на нем станет встреча против сербского «Партизана» 27 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования