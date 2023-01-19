Кавазашвили: «Уверен, «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если Промес будет играть»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от выступления красно-белых во второй половине сезона РПЛ.
«Если Промес не будет играть во второй части сезона, уровень команды на полголовы упадет — при нем Соболев и другие игроки раскрываются на максимум, — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили. — Вообще, шесть очков от «Зенита» — ерунда, это не отрыв даже. Надеюсь, «Спартак» с Квинси станет чемпионом в этом сезоне. Уверен, так и будет — «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если Промес будет играть».
В этом сезоне Промес провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
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