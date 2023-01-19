Владимир Федотов рассказал о травме защитника ЦСКА Ильи Агапова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о самочувствии защитника Ильи Агапова.

— Как себя чувствует Агапов?

— У него небольшое повреждение. Он восстанавливается. Надеемся, что ко второму сбору будет в общем группе. Ничего серьезного у него.

Защитник из-за повреждения пропустил товарищеский матч московской команды против «Оренбурга» (1:0).