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Абаскаль: «Думаю, за три недели мы сможем вписать Дуарте и Тавареша»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о защитниках Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

— Вы сказали, что Таварешем и Дуарте закрыли трансферную кампанию. Как сильно новички отстают от остальных футболистов в плане формы?

— Трансферная кампания закрыта, да. Двое ушли, двое пришли. Это разные игроки. Оба молоды, но с хорошим опытом. Конечно, им потребуется время. Возможно, больше, чем остальным. Мы пытаемся объяснить им наши принципы, динамику. Проблем нет. Думаю, за три недели мы сможем их вписать.

«Спартак» 24 января официально оформил трансферы парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с парагвайцем подписан до 2027 года, контракт португальца — до 2026-го с опцией продления на год.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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ПСЖ

П2

32%

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ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
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Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Гильермо Абаскаль
Томаш Тавареш
1
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