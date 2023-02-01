Абаскаль: «Думаю, за три недели мы сможем вписать Дуарте и Тавареша»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о защитниках Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

— Вы сказали, что Таварешем и Дуарте закрыли трансферную кампанию. Как сильно новички отстают от остальных футболистов в плане формы?

— Трансферная кампания закрыта, да. Двое ушли, двое пришли. Это разные игроки. Оба молоды, но с хорошим опытом. Конечно, им потребуется время. Возможно, больше, чем остальным. Мы пытаемся объяснить им наши принципы, динамику. Проблем нет. Думаю, за три недели мы сможем их вписать.

«Спартак» 24 января официально оформил трансферы парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с парагвайцем подписан до 2027 года, контракт португальца — до 2026-го с опцией продления на год.