Абаскаль раскритиковал поле в Воронеже: «В таких условиях играть трудно»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Факела» в матче 13-го тура чемпионата России (0:2).

«Хотелось победы. К сожалению, две индивидуальные ошибки нам стоили дорого. В первом эпизоде было пенальти плюс удаление. Во втором эпизоде тоже можно было избежать ошибки. Тем не менее, они нас сегодня привели к таком результату. Хотя в таких условиях играть трудно. Очевидно, что к таким матча невозможно подготовиться. Ты не можешь готовить команду к игре на таком поле. Мы должны принять это поражение. Мы должны смотреть вперед, продолжать подготовку к следующему матчу. Такое случается — бывает снег, бывает холодно, бывает наоборот жарко. Сегодня трудно анализировать футбол. Нет спектакля, нет шоу», — сказал Абаскаль.

«Спартак» в 13 матчах РПЛ набрал 20 очков. У красно-белых 6 побед, 2 ничьи и 5 поражений, а также отрицательная разность забитых и пропущенных мячей (18-20).