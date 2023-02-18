Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова после травмы

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил форму игроков, которые восстанавливаются после травм.

«Виктор Мозес сейчас работает с командой. С каждым днем он все больше и больше вовлечен в процесс, но, конечно, еще не полностью. Но прогресс виден.

Что касается Наиля Умярова, то он тоже вернулся на поле и тоже работает. Здесь очень важно не торопится и все решения принимать взвешено, продумано. Нужно понимать, когда футболист будет на 100 процентов готов помогать команде», — рассказал тренер клубному YouTube-каналу.

«Спартак» проведет первый официальный матч 22 февраля, когда в рамках Кубка России сыграет с «Локомотивом».