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Сегодня, 16:37

Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил форму игроков, которые восстанавливаются после травм.

«Виктор Мозес сейчас работает с командой. С каждым днем он все больше и больше вовлечен в процесс, но, конечно, еще не полностью. Но прогресс виден.

Что касается Наиля Умярова, то он тоже вернулся на поле и тоже работает. Здесь очень важно не торопится и все решения принимать взвешено, продумано. Нужно понимать, когда футболист будет на 100 процентов готов помогать команде», — рассказал тренер клубному YouTube-каналу.

«Спартак» проведет первый официальный матч 22 февраля, когда в рамках Кубка России сыграет с «Локомотивом».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cREyJOB2tFw
Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Наиль Умяров
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