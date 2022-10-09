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Сегодня, 20:05

Главный тренер «Торпедо» Савичев: «Я бы так сказал: перспектива у нас есть»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев оценил игру команды в матче 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

— Первые полчаса первого тайма были плохими. Второй тайм был более качественным. Испортили картину лишь удаление и последние 15 минут матча. По поводу Ильи Кутепова будем смотреть, массажисты разберутся. Парни молодцы.

— Никто не понял причину удаления Равиля Нетфуллина. Поясните, пожалуйста. И второй вопрос, почему первый тайм команда проводит на уровне ФНЛ, а во второй тайме включает скорости РПЛ?

— Мы стараемся играть агрессивно. Соперник нам давал играть, оставлял много свободных зон. По поводу Нетфуллина: была борьба за мяч, Равиль проиграл позицию, наступил на ногу соперника. Судья показал вторую желтую — очевидное нарушение. Судья, конечно, мог не давать первую желтую Равилю еще в первом тайме — вот в ней мы сомневаемся. Можно было предупредить на словах.

— По игре наблюдалось тотальное преимущество соперника. В перспективе понимаете ли вы, как с такой игрой «Торпедо» сможет забивать?

— Я бы так сказал: перспектива у нас есть. На тренировках работаем, не можем в игре поймать кураж. Возможно, не хватает сыгранности. Мы двигаемся вперед, но, да, у нас есть проблемы с этим.

— Третий матч подряд команда не проигрывает. Что изменилось?

— Это зависит от уверенности. Мы говорим ребятам, что нужно выходить на матч без страха проиграть. Играть в футбол, открываться друг другу — в этом, кстати, есть сдвиг. Хотелось бы, чтобы это воплотилось в очки.

— Стала ли сюрпризом агрессивная игра соперника?

— Не сказал бы. «Нижний Новгород» — организованная команда. Мы были готовы к этому. Хотели играть в быстрый футбол, эпизодами включались. Нужно нам вылезать из подвала турнирной таблицы. Нам нужны победы.

Источник: https://torpedo.ru/news/44551/
Николай Савичев
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
2
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