Семак — о матче с «Факелом»: «Какая недооценка? Во втором тайме вообще три раза дали сопернику перейти центр поля»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

— Тяжелый матч на тяжелом поле, но с точки зрения игры претензий к футболистам нет, за исключением стандартных положений, где мы сыграли не так внимательно, как нам хотелось бы. В остальном — то преимущество, которым владели, моменты, которые создавали, конечно, нужно забивать и реализовывать. Очень хорошие моменты были и у Малкома, и в целом было достаточно моментов, несмотря на то, что на таком поле их было сложно создавать. Тем не менее, создавали, играли, контролировали мяч. С точки зрения игры — она была неплохая, с точки зрения результата — могло быть и лучше. Для нас нет никакого результата, который бы нас устраивал, кроме победы. Будем готовиться к следующему матчу.

— Нет ощущения, что два очка вы потеряли, играя вничью сами с собой при некотором попустительстве хозяев поля? Я говорю о недооценке.

— Нет, конечно. Какая недооценка? Во втором тайме вообще три раза дали сопернику перейти центр поля, это же тоже нужно давление, необходимо двигаться, чтобы иметь такое огромное преимущество, которое у нас было. Но, к сожалению, играть низом, тонко на таком поле, несомненно, сложно, а иногда просто невозможно. То, что могли, думаю, сделали. К ребятам претензий нет. Исходя из поля, обороняться гораздо проще, чем что-либо создавать. Повторюсь, сама игра нашей команды, за исключением некоторых моментов со стандартами, устроила. К сожалению, у «Факела» одна задача была — защищать ворота, об атаке они не думали. Любая потеря очков нас расстраивает.

— Иностранцы, которые прибывают помаленечку, об их форме несколько слов? Имею в виду тех, кто прилетели позже, уставшие...

— Из тех, кто прилетел, у Барриоса достаточно сложный режим, ему приходится больше всех летать. Думаю, он привык, адаптируется. Что касается перелетов и перемещений, на сегодняшней игре это абсолютно не сказалось. У нас было время для подготовки к матчу. Все чувствовали себя нормально, двигались хорошо. Не могу сказать, что кто-то сегодня выглядел физически уставшим и несвежим. Двигались хорошо и играли неплохо.