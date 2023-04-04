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Сегодня, 11:05

Глушаков о назначении Юрана в «Пари НН»: «Надеюсь, результат не заставит себя ждать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Чурбанов/ФК «Пари НН»
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Юрана главным тренером команды.

Во вторник, 4 апреля нижегородский клуб объявил об отставке Артема Горлова и подписании контракта с Юраном.

— Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Артема Сергеевича Горлова и весь тренерский штаб за проделанную работу, — сказал Глушаков «СЭ». — Это футбол, так бывает... Не пошел результат, к сожалению. Повторюсь, это футбол, это жизнь.

— Как вы отнеслись к приходу Юрана?

— Мы уже работали вместе в «Химках» и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать.

«Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками после 21 тура.

Денис Глушаков
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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