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Сегодня, 11:10

Глушаков назвал сильную сторону Юрана: «Он умеет давать результат»

Микеле Антонов
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» назвал сильную сторону нового главного тренера команды Сергея Юрана.

— Какова сильная сторона Юрана?

— Это тренер-мотиватор, который умеет давать результат, — сказал Глушаков «СЭ». — У него большой опыт в том, чтобы быстро принять команду и исправить положение. В нашей ситуации самое главное — набирать очки. Надеюсь, что в ближайшее время мы порадуем болельщиков и сможем избежать стыков по итогам сезона.

Во вторник, 4 апреля, «Пари НН» объявил об отставке Артема Горлова и назначении Сергея Юрана новым главным тренером команды.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 19 очками после 21 тура.

Денис Глушаков
Сергей Юран
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