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Сегодня, 12:41

Сафонов: «Чемпион еще не известен. «Краснодар» настроен биться до конца»

Руслан Минаев
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что чемпионская гонка в РПЛ еще не окончена.

«Гонка за чемпионство — это слишком громкие слова. Я люблю статистику, и она говорит, что до конца чемпионата некоторые клубы могут забраться на первое место. Пока возможности есть, скажу так: чемпион еще не известен. Все может быть. Мы настроены до конца бороться», — цитирует вратаря «РБ Спорт».

«Краснодар» после 24 матчей набрал 46 очков и занимает второе место. Лидирует — «Зенит» с 50 очками. Третьим идет «Динамо», которое набрало 41 очко.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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