Горшков признался, что победы над «Спартаком» принесли ему самые сильные эмоции

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал о самых сильных эмоциях, которые он переживал в самарском клубе.

«Победа над «Спартаком» в 30-м туре прошедшего сезона и мой дубль «Спартаку» в этом сезоне», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

Горшков выступает за «Крылья» с 2020 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 20 матчей в РПЛ, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

На данный момент самарская команда располагается на 8-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 20 играх.