Петрович: «Зенит» — чемпион на годы вперед, не ждите изменений»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович убежден, что в этом году «Зенит» снова станет чемпионом России.

«В этом году все будет по-прежнему — «Зенит» станет чемпионом. И в следующем году ничего не изменится. И потом тоже в течение многих лет. Все очень просто: если «Лукойл» будет инвестировать в «Спартак» столько же, сколько «Газпром» в «Зенит», что-то может измениться. Но если никто не будет вливать такие же деньги в другой клуб, на многие годы вперед изменений ждать не стоит», — приводит «РБ Спорт» слова Петровича.

На данный момент «Зенит» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 22-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 30 марта в 14.00 по московскому времени.