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Гришин: «Игроки ЦСКА куражились и издевались над «Локомотивом», но нужно было забить второй гол»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«ЦСКА полностью переиграл «Локомотив», было такое чувство, что в среду в Кубке России играли железнодорожники, а не армейцы. Федотов тактически переиграл Галактионова, гости сделали грубые ошибки в тактическом расположении. После замены Пиняева нужно было убирать Камано, они играли неправильно. Но то, что случилось на последних минутах, можно назвать недоконцентрацией, Глебов ни в коем случае не должен был играть против Изидора на стандарте, француз выше него на две головы.

Обидно, у ЦСКА было преимущество, надо быть более сконцентрированными при стандартах. Было видно, что в некоторых моментах красно-синие куражились и издевались над игроками «Локомотива», доводили до логического завершения, но нужно было забить второй гол. От третьего места отрыв небольшой, «Ростов» с «Уралом» оставил хорошее впечатление. Они очень неплохо играют, поборются за место на пьедестале. «Зенит» уже чемпион, сейчас остались три команды в борьбе за призовые места: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке — 29 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-igroki-cska-kurazhilis-i-izdevalis-nad-lokomotivom-no-nuzhno-bylo-zabit-vtoroi-gol-245675/
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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