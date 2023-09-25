Гришин: «ЦСКА сможет начать играть в другую игру, когда основные защитники вернутся в обойму»

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-тренер армейской молодежной команды Александр Гришин предположил, почему московская команда много пропускает в последних матчах и не может победить.

«Рассчитывали в начале сезона, что основными игроками обороны ЦСКА будут Роша, Мойзес и Дивеев. Но и в матче с «Ростовом», и в других играх оборона не смогла выйти в оптимальном составе. У Мойзеса травма, Дивеев надолго выбыл, Роша красную получил. Если один игрок выпадает из состава команды, то это уже проблема, а если три, и это ведущие футболисты обороны, то мы видим такой результат. В защите играют не профильные игроки. Но тренер выбирает тех, кто лучше, ребят, которые находятся в игровом тонусе. Когда основные защитники вернутся в обойму ЦСКА, то будет стабильнее в обороне и намного спокойнее. Тогда армейцы начнут играть в другую игру», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре РПЛ армейцы на своем поле примут «Балтику». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.