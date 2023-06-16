Губернатор Нижегородской области высказался о будущем Юрана в «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Принципиальным является не вопрос увеличения бюджета или конкретных фамилий, а стратегия — на что мы будем делать ставку, на кого мы будем опираться, насколько длинным будет контракт. В наших взаимоотношениях самое главное — понять, насколько одинаково мы видим будущее футбольного клуба. Ведем переговоры, в том числе и с Сергеем Николаевичем, смотрим игроков, других членов команды. Строим долгосрочную систему на будущее», — сказал Никитин «СЭ».

Юран стал главным тренером «Пари НН» в апреле этого года. Под руководством 54-летнего специалиста нижегородцы одержали 4 победы, потерпели 5 поражений и 2 раза сыграли вничью.