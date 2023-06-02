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РПЛ

Сегодня, 21:52

Гуренко считает, что у «Спартака проблемы с психологией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, в чем главная проблема «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Психология и недооценка. Зато на матчи с прямыми конкурентами мотивации у команды хоть отбавляй. Отсюда победы над «Краснодаром» и ЦСКА и достойная игра в противостоянии с «Зенитом». Когда же красно-белые выходят на поле с пониманием, что класс соперника ниже, им не хватает концентрации. Как только приходит мысль, что можно выиграть на одной ноге, начинаются проблемы. Один не добежал, второй не доработал. Из мелочей и складывается результат», — цитирует Гуренко RT.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ после 29 туров. В заключительном матче сезона красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Игра пройдет в субботу, 3 июня.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1157069-gurenko-spartak-rpl
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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