«Химки» и «Торпедо» обновили рекорд РПЛ по ожидаемым голам за матч

«Химки» и «Торпедо» установили рекорд по ожидаемым голам в матче 24-го тура РПЛ (4:2), сообщает Opta Sports. На двоих команды набрали 6.73 xG очков.

«Химки» одержали первую волевую победу в этом сезоне РПЛ. До сегодняшнего матча они уступали в счете в 16 матчах, проиграв 15 из них при одной ничьей. Также это первая победа Андрея Талалаева в РПЛ после ухода из «Ахмата» в сентябре 2022 года. 50-летний Талалаев возглавил подмосковный клуб 11 апреля.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на 16-й строчке.