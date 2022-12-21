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Сегодня, 11:54

«Химки» подписали контракт с экс-защитником «Солигорска» Античем

Микеле Антонов
Корреспондент
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Белорусский футбольный агент Владимир Осипов в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании «Химок» контракта с экс-левым защитником «Солигорска» Николой Античем.

«Не пугает ли футболистов ситуация в «Химках»? Сейчас я знаю, что клуб серьезно усиливается, если смотреть по составу. Никола Антич по моей информации подписал контракт с «Химками». Клуб намерен серьезно усиляться», — сказал Осипов «СЭ».

28-летний серб в нынешнем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Белоруссии, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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