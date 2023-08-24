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Сегодня, 17:26

Хусаинов считает, что судьи подставили Безбородова

Алина Савинова
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Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о назначении Владислава Безбородова и Сергея Иванова на шестой тур РПЛ.

Оба арбитра пропустили три тура чемпионата России из-за скандала после игры 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«Когда все это случилось, для меня было очевидно, что это хорошо спланированная акция по уничтожению Безбородова со стороны руководства судейской коллеги. А исполнителем был Сереженька Иванов. Ошибки все совершают. Но есть ошибки в злоупотреблении, а есть человеческий фактор. Иванов косячит прилично, а ему все прощают: «Ты посиди чуть-чуть, а потом мы тебя вернем, но ты это сделай». А Безбородов представляет опасность, потому что он авторитет, он умеет судить. Поэтому в том злопамятном матче его заставили подойти к ВАР, чтобы успеть сказать команду сверху. А после игры сказали, что это по рекомендации ФИФА. Видео используется, чтобы снять или ужесточить наказание. А здесь — «нужна красная карточка», — приводит «Спорт День за Днем» слова Хусаинова.

Иванов назначен главным арбитром матча 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика». Безбородов будет работать ВАР на игре «Сочи» — «Локомотив».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/khusainov-zayavil-chto-sudi-podstavili-bezborodova
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
Владислав Безбородов
Сергей Хусаинов
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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