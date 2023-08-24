Хусаинов считает, что судьи подставили Безбородова

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о назначении Владислава Безбородова и Сергея Иванова на шестой тур РПЛ.

Оба арбитра пропустили три тура чемпионата России из-за скандала после игры 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«Когда все это случилось, для меня было очевидно, что это хорошо спланированная акция по уничтожению Безбородова со стороны руководства судейской коллеги. А исполнителем был Сереженька Иванов. Ошибки все совершают. Но есть ошибки в злоупотреблении, а есть человеческий фактор. Иванов косячит прилично, а ему все прощают: «Ты посиди чуть-чуть, а потом мы тебя вернем, но ты это сделай». А Безбородов представляет опасность, потому что он авторитет, он умеет судить. Поэтому в том злопамятном матче его заставили подойти к ВАР, чтобы успеть сказать команду сверху. А после игры сказали, что это по рекомендации ФИФА. Видео используется, чтобы снять или ужесточить наказание. А здесь — «нужна красная карточка», — приводит «Спорт День за Днем» слова Хусаинова.

Иванов назначен главным арбитром матча 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика». Безбородов будет работать ВАР на игре «Сочи» — «Локомотив».