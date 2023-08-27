Игнатьев предположил, за счет чего «Спартак» не смог обыграть «Ахмат»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о проблемах в игре «Спартака» в сезоне-2023/24.

«Трудно сказать, что творится со «Спартаком». В первом тайме матча с «Ахматом» москвичи просто уступили в скорости, по быстроте принятия мяча и его передачи. Они не имели никакого преимущества перед соперником. Во втором тайме все, казалось бы, должно быть наоборот. Ведь футболисты на вторую половину игры выходят уже с другим настроем. «Спартак», получив порцию перца в раздевалке, выглядел уже боевитым и отлаженным коллективом. Но в целом назвать причину проблем красно-белых я не могу. Они могут сыграть то так, то сяк. Нестабильность в их игре просматривается не только сейчас, но и в прошлом сезоне такое было», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В 7-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.