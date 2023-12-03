Игнатьев считает, что «Локомотив» сыграет вничью с «Зенитом» благодаря высочайшей мотивации

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о прошедших субботних матчах РПЛ, а также ожиданиями от игры «Локомотив» — «Зенит».

«Дисквалификация Баринова и Галактионова? Я бы не стал зацикливаться на Галактионове. Его же не изолировали от команды. Всегда тренер присутствует, сколько бы матчей дисквалификации ему не давали. Он может внести коррективы. Баринов, как капитан, влияет на команду, но я не понимаю, когда от одного игрока зависит результат. Таких игроков не осталось. И без Месси команды играют. Будет ничья. Исходя из погоды и высочайшей мотивации «Локомотива». «Зенит» сегодня не настолько велик, чтобы сложить руки и рассуждать о том, с каким счетом питерцы победят», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.