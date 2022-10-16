Сегодня, 09:30
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком».
«Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем, — сказал Акинфеев «СЭ». — Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет».
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
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