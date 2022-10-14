Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Корнеев — о приглашении Мевли в «Спартак»: «Непонятное закрытие дырки»

Корнеев не понимает, зачем «Спартак» подписал Мевлю
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не понимает, зачем «Спартак» подписал защитника Миху Мевлю.

— Джикия восстановится к дерби, но кто составит ему пару? В среду стало известно, что Умяров из-за травмы пропустит матч с ЦСКА. Это значит, что Литвинов, видимо, сыграет не в центре обороны, а в опорной зоне. Тогда какие у Абаскаля теперь есть варианты? Мевля, Маслов или Чернов?

— Ну, Мевлю же брали не просто так. Думаю, выбор падет именно на него. Если не ставить его сейчас, на дерби, сразу же возникает вопрос: а для чего словенца тогда вообще приглашали? Хотя и на него у меня внятного ответа нет, — сказал Корнеев «СЭ».

— Почему?

— Не считаю, что Мевля играл на высоком уровне в «Зените», «Ростове» и «Сочи». Не знаю... Для меня это, грубо говоря, непонятное закрытие дырки. Если «Спартак» искал замену Жиго, то нужен был совершенно другой защитник, иного формата. Мощный, довольно быстрый, который бы дополнял Джикию. Мевля на эту роль не подходит. При скоростной игре соперника он может стать для красно-белых проблемой.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».

Игорь Акинфеев. Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

Игорь Корнеев
Миха Мевля
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Мэр Харькова заявил о четырех взрывах
Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Корнеев: «Карраскаль способен нарисовать гол, даже если получит полсекунды»
«Ростов» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ
Корнеев не считает Виктора Мендеса суперусилением для ЦСКА
Корнеев об Абаскале: «Не боится что-то менять. Перевел на другие позиции Хлусевича и Мозеса. Это сработало»
«Ростов» — «Урал»: прямая трансляция матча РПЛ
Корнеев назвал защитника ЦСКА Фукса неоперившимся птенцом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Ростов» — «Урал»: прямая трансляция матча РПЛ

Корнеев об Абаскале: «Не боится что-то менять. Перевел на другие позиции Хлусевича и Мозеса. Это сработало»