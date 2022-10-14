Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не понимает, зачем «Спартак» подписал защитника Миху Мевлю.

— Джикия восстановится к дерби, но кто составит ему пару? В среду стало известно, что Умяров из-за травмы пропустит матч с ЦСКА. Это значит, что Литвинов, видимо, сыграет не в центре обороны, а в опорной зоне. Тогда какие у Абаскаля теперь есть варианты? Мевля, Маслов или Чернов?

— Ну, Мевлю же брали не просто так. Думаю, выбор падет именно на него. Если не ставить его сейчас, на дерби, сразу же возникает вопрос: а для чего словенца тогда вообще приглашали? Хотя и на него у меня внятного ответа нет, — сказал Корнеев «СЭ».

— Почему?

— Не считаю, что Мевля играл на высоком уровне в «Зените», «Ростове» и «Сочи». Не знаю... Для меня это, грубо говоря, непонятное закрытие дырки. Если «Спартак» искал замену Жиго, то нужен был совершенно другой защитник, иного формата. Мощный, довольно быстрый, который бы дополнял Джикию. Мевля на эту роль не подходит. При скоростной игре соперника он может стать для красно-белых проблемой.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».