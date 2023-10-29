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Сегодня, 11:05

Корнеев: «Абаскаля нужно было уже давно убирать! Не понимаю, чего ждет руководство!»

Корнеев назвал игру «Спартака» при Абаскале полной импотенцией
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения красно-белых в матче 13-го тура РПЛ от «Факела» (0:2).

«Абаскаля нужно было уже давно убирать! То, что мы видим сейчас в исполнении «Спартака», — это полная импотенция, не только в игре, но в эмоциях и менталитете! «Спартак» выглядит, как средняя команда, которая ни на что не претендует! Не понимаю, чего ждет руководство!» — сказал Корнеев «СЭ».

«Спартак» в 13 матчах РПЛ набрал 20 очков. У красно-белых 6 побед, 2 ничьи и 5 поражений, а также отрицательная разность забитых и пропущенных мячей (18-20).

Под руководством Абаскаля «Спартак» провел 60 игр во всех турнирах, одержал 31 победу, 13 матчей свел вничью и потерпел 16 поражений.

Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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