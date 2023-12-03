Игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в перерыве матча в Грозном

Футболисты «Спартака» и «Ахмата» после первого тайма матча 17-го тура РПЛ на «Ахмат Арене» в Грозном устроили потасовку при выходе с поля в подтрибунное помещение.

Нападающий красно-белых Квинси Промес во время спора с защитником Мирославом Богославцем на русском языке с матерным словом сказал: «Я лучший футболист». При этом с разных сторон неслись нецензурные слова на других языках.

Некоторые футболисты толкались, другие пытались их успокоить.

После первого тайма счет в матча «Ахмат» — «Спартак» — 1:1. «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.