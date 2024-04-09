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Сегодня, 14:24

Испанский журналист: «У Морено больше авторитета в Испании, чем у Абаскаля»

Зарина Халимхонова
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Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с «СЭ» поделился мнением об испанских специалистах, работающих в российском чемпионате.

«В испанских СМИ особо не уделяют внимания работе Абаскаля в России... Если только когда его команда побеждает... Это также можно сказать по отношению к Деограсии из «Оренбурга» и к тренеру «Родины» Артиге. К Роберту Морено больше внимания, так как он работал в сборной Испании, «Барселоне» и «Монако». У него авторитета больше, чем у Абаскаля», — сказал Ортега «СЭ».

46-летний Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года.

РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Роберт Морено
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