Испанский журналист: «У Морено больше авторитета в Испании, чем у Абаскаля»

Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с «СЭ» поделился мнением об испанских специалистах, работающих в российском чемпионате.

«В испанских СМИ особо не уделяют внимания работе Абаскаля в России... Если только когда его команда побеждает... Это также можно сказать по отношению к Деограсии из «Оренбурга» и к тренеру «Родины» Артиге. К Роберту Морено больше внимания, так как он работал в сборной Испании, «Барселоне» и «Монако». У него авторитета больше, чем у Абаскаля», — сказал Ортега «СЭ».

46-летний Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года.