Источник: Абаскаль узнал об увольнении на утренней тренировке «Спартака»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль узнал об увольнении из «Спартака» во время сегодняшней тренировки, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера московской команды станет Владимир Слишкович, который был помощником Абаскаля.

14 апреля «Спартак» объявил об уходе Абаскаля. 35-летний испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки испанский специалист получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.