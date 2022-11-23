Источник: «Спартак» интересуется защитником Хоакимом из «Куябы»

23 ноября, 11:58
Защитник «Куябы» Хоаким Энрике может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Хорхе Никола.
По сведениям источника, на 23-летнего бразильца претендует «Спартак». Московский клуб готов предложить за игрока 4 млн евро. Также защитником интересуется «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу» и некоторые итальянские клубы.
В минувшем сезоне Хоаким провел 28 матчей за «Куябу», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования