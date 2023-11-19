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Сегодня, 16:10

Канчельскис: «Если Соболев не пересмотрит свое отношение, о Европе можно будет забыть»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил вероятность перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в европейский клуб.

«Поведение и дисциплина Соболева оставляют желать лучшего. Если он не пересмотрит свое отношение, европейский клуб не возьмет его — о Европе можно будет забыть. Сколько стоит Александр на рынке? Футбольный мир сошел с ума — непредсказуемо, сколько клубы могут запросить. Порой удивляюсь, когда вижу современные цены на игроков. Он может стоить и 20 миллионов евро, и 30 миллионов евро», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что клуб серии А отказался от приобретения Соболева из-за его проблем с игровой дисциплиной.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-evropejskij-klub-ne-voz-met-soboleva-ego-povedenie-ostavlyaet-zhelat-luchshego/
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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