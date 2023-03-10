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Сегодня, 03:20

Канчельскис: «У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис сравнил составы «Зенита» и «Спартака», которые занимают первые два места в РПЛ.
«У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака», это факт. Они просто сильнее. По составу и подбору игроков «Зенит» намного превосходит «Спартак» сейчас. Это даже не обсуждается. Малком или Промес? Оба по-своему хороши. Каждый из них приносит пользу своей команде", — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

«Зенит» после 18 туров идет на первом месте в турнирной таблице с 45 очками. Отрыв от второго места, на котором располагается московский «Спартак», составляет 8 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-zenit-po-sostavu-namnogo-prevoshodit-spartak-oni-prosto-sil-nee-e-to-fakt/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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