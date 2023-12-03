Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:03

Канчельскис: «Мы еще лет 10 не будем участвовать в еврокубках, поэтому сто процентов надо переходить на «весна-осень»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, нужно ли российскому футболу возвращаться на схему «весна-осень».

«Я уже давно говорил, что в этом есть смысл, как только нас отстранили от еврокубков. Нам надо возвращаться на схему «весна-осень», и это правильно. Но вы же понимаете, что руководят нефутбольные люди. Как с ними можно общаться? Поэтому надо переходить, чем быстрее, тем лучше. В такие морозные дни, конечно, никто не хочет приходить. Холодно, некомфортно. Болельщик должен получать удовольствие от игры, а тут летом мы отдыхаем, а зимой в минус 15 мы играем. Я и сам в такую погоду, когда играл, никакого энтузиазма не было. Хотелось, чтобы это побыстрее закончилось и пойти домой. Давайте чуть-чуть перестроимся в лучшую сторону для футболистов, для болельщиков, для всех. Простота украшает футбол, и не только наш, но и европейский. Мы еще лет 10 не будем участвовать в еврокубках, поэтому надо переходить на «весна-осень», сто процентов», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-my-eshyo-let-10-ne-budem-uchastvovat-v-evrokubkakh-poetomu-nado-perekhodit-na-vesna-osen-311589/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
2
16
Читайте также
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Состоялась жеребьевка Евро-2024
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
В Киеве вновь прошел митинг с требованием вернуть мобилизованных
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Карпин назвал «убийством футбола» проведение матча ЦСКА и «Ростова» в снегопад
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Тикнизян — о Дзюбе: «Он всегда берет обязанность говорить мотивирующие речи»
Уткин — о матче с ЦСКА: «Чем в таких условиях поможет красный мяч? Линий не было видно»
Антон Миранчук — о переходе на систему «весна-осень»: «Повод есть»
Мостовой — об удалении Абаскаля: «Перепутал виды спорта? Он никогда не знал, что такое футбол»
Булыкин поделился мнением о причинах неудач «Сочи»
Президент РПЛ Алаев ответил, есть ли смысл российскому футболу переходить на систему «весна — осень»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Локомотив» — «Зенит»: видео голов

Дзюба в восторге от победы над «Зенитом»: «Супер!»