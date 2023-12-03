Канчельскис: «Мы еще лет 10 не будем участвовать в еврокубках, поэтому сто процентов надо переходить на «весна-осень»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, нужно ли российскому футболу возвращаться на схему «весна-осень».

«Я уже давно говорил, что в этом есть смысл, как только нас отстранили от еврокубков. Нам надо возвращаться на схему «весна-осень», и это правильно. Но вы же понимаете, что руководят нефутбольные люди. Как с ними можно общаться? Поэтому надо переходить, чем быстрее, тем лучше. В такие морозные дни, конечно, никто не хочет приходить. Холодно, некомфортно. Болельщик должен получать удовольствие от игры, а тут летом мы отдыхаем, а зимой в минус 15 мы играем. Я и сам в такую погоду, когда играл, никакого энтузиазма не было. Хотелось, чтобы это побыстрее закончилось и пойти домой. Давайте чуть-чуть перестроимся в лучшую сторону для футболистов, для болельщиков, для всех. Простота украшает футбол, и не только наш, но и европейский. Мы еще лет 10 не будем участвовать в еврокубках, поэтому надо переходить на «весна-осень», сто процентов», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.