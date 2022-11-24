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24 ноября, 16:39

Капитан «Торпедо» Самсонов уверен, что его команде хватит сил, чтобы остаться в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник и капитан «Торпедо» Артем Самсонов считает, что его команда сможет сохранить место в РПЛ по итогам сезона.

«Для того чтобы остаться в РПЛ, нам надо выигрывать. Конечно, у нас есть для этого силы — зимой наберем кондиции, хорошо подготовимся, и, я думаю, все должно получиться. Будем делать все возможное для этого», — приводит «РБ Спорт» слова Самсонова.

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице с 6 очками в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kapitan-torpedo-samsonov-u-nas-est-sily-dlya-togo-chtoby-ostat-sya-v-rpl/
Артем Самсонов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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