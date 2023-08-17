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Судейство

Сегодня, 12:01

Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит», Кукуян рассудит «Динамо» — ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура РПЛ. Сергей Карасев рассудит матч «Спартак» — «Зенит», а Павел Кукуян — игру «Динамо» с ЦСКА.

Сергей Цыганок и Евгений Буланов дебютируют в качестве главных арбитров в высшем дивизионе.

18 августа (пятница)

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Илья Елеференко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мацюра.

19 августа (суббота)

«Динамо» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.

«Балтика» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Вера Опейкина; АПР — Артур Федоров; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Иван Сиденков; инспектор — Сергей Хральцов.

«Сочи» — «Ростов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.

20 августа (воскресенье)

«Факел» — «Пари НН»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Олег Соколов.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Андрей Образко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
Сергей Карасев (судья)
10
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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