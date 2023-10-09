Каррера не стал говорить о том, пора ли Гильермо Абаскалю покинуть пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не будет рассуждать о том, нужно ли Гильермо Абаскалю покинуть московский клуб.

«Шансы красно-белых на чемпионство? Уже прошло много игр, и отставание в 10 очков от первого места — это очень много. Я смотрю только результаты матчей, а не саму игру, поэтому не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из клуба, и в чем причина такого неудачного отрезка для «Спартака», — заявил Каррера Sport24.

8 октября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Команда пропустила второй мяч на последних минутах встречи.

После 11 туров чемпионата России-2023/24 лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 27 очками. Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очко), на третьей строчке — «Зенит» (20 очков).

«Спартак» занимает шестое место с 17 очками. У ЦСКА также 17 очков, красно-синие идут седьмыми, уступая красно-белым по дополнительным показателям.