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Сегодня, 15:05

Каррера не стал говорить о том, пора ли Гильермо Абаскалю покинуть пост главного тренера «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не будет рассуждать о том, нужно ли Гильермо Абаскалю покинуть московский клуб.

«Шансы красно-белых на чемпионство? Уже прошло много игр, и отставание в 10 очков от первого места — это очень много. Я смотрю только результаты матчей, а не саму игру, поэтому не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из клуба, и в чем причина такого неудачного отрезка для «Спартака», — заявил Каррера Sport24.

8 октября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Команда пропустила второй мяч на последних минутах встречи.

После 11 туров чемпионата России-2023/24 лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 27 очками. Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очко), на третьей строчке — «Зенит» (20 очков).

«Спартак» занимает шестое место с 17 очками. У ЦСКА также 17 очков, красно-синие идут седьмыми, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Источник: https://sport24.ru/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Массимо Каррера
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