Каррера считает, что уход Рассказова не сильно скажется на «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» высказался о возможном уходе Николая Рассказова в предстоящее трансферное окно.

«Это решение клуба. Если руководство решит подать Рассказова, значит, это не навредит команде. Мне тоже кажется, что его уход не сильно повлияет на клуб», — сказал Каррера «СЭ».