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Сегодня, 18:33

Каррера считает, что уход Рассказова не сильно скажется на «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» высказался о возможном уходе Николая Рассказова в предстоящее трансферное окно.

«Это решение клуба. Если руководство решит подать Рассказова, значит, это не навредит команде. Мне тоже кажется, что его уход не сильно повлияет на клуб», — сказал Каррера «СЭ».

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт рассчитан до июня 2023 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П2

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
2
0
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