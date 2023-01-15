Каррера считает, что уход Рассказова не сильно скажется на «Спартаке»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» высказался о возможном уходе Николая Рассказова в предстоящее трансферное окно.
«Это решение клуба. Если руководство решит подать Рассказова, значит, это не навредит команде. Мне тоже кажется, что его уход не сильно повлияет на клуб», — сказал Каррера «СЭ».
25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт рассчитан до июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования