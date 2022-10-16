Каррера верит, что «Спартак» обыграет ЦСКА и поднимется на второе место в турнирной таблице

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Конечно, я верю, что сегодня «Спартак» обыграет ЦСКА и поднимется на второе место в РПЛ. Это отличный шанс для команды закрепиться в лидерах. Матч будет очень тяжелым, в этом нет сомнений. Но психологическое преимущество должно быть на стороне «Спартака», даже при том, что они играют в гостях. Желаю удачи команде в дерби», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.