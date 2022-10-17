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Сегодня, 06:45

Карякин: «Спартак» давил и был ярче ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент

Российский шахматист и болельщик «Спартака» Сергей Карякин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Интересный футбол, красивая игра. Победила дружба, но мне больше понравился «Спартак». Он давил и был ярче, как мне показалось. Такой футбол приятно смотреть. Бывают ничьи 0:0 — скучно смотреть. Была яркая игра, с большим количеством моментов», — приводит слова Карякина ТАСС.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России-2022/23 занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карякин (шахматы)
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