Кавазашвили назвал большой ошибкой переход Лантратова в «Локомотив»

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на переход голкипера Ильи Лантратова из «Химок» в «Локомотив».

30 декабря 27-летний российский футболист подписал контракт на 3,5 года с московским клубом.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«На мой взгляд, переход Лантратова в «Локомотив» — это большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока. Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков? Тем более что у них еще есть Гильерме, который все еще никуда не ушел, он в команде. Лантратов, что, будет третьим вратарем? Тогда получится похожая история с переходом Свинова в «Спартак». Я этого не понимаю», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лантратов провел за «Химки» 14 матчей, пропустил 25 голов и отстоял 3 матча на ноль.