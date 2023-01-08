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Сегодня, 17:45

Кавазашвили ожидает от второй половины сезона РПЛ чемпионство «Спартака»

Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от второй половины сезона в РПЛ.

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«Чего жду от второй половины сезона? Чемпионского звания «Спартака». Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Зенит» набрал 42 очка после 17 туров чемпионата России по футболу. На втором месте идет «Спартак» с 36 баллами. Третий — «Ростов» с 35 очками.

В текущем сезоне нападающий Квинси Промес провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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