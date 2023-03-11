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Кечинов считает, что ничья с «Уралом» должна раскрепостить футболистов «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» оценил перспективы московской команды в весенней части сезона.

«Ничья с «Уралом» и судейство Мешкова? Сейчас все это должно раскрепостить футболистов. Нужно выходить и играть. Понятно, что сложно будет. Но раз не давит результат, надо выходить и показывать тот футбол, в который команда умеет играть. Там результат будет в любом случае», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке — 14 очков.

В субботу, 11 марта «Спартак» сыграет дома против «Факела» в 19-м туре РПЛ. Начало матча — в 16.30 (мск).

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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