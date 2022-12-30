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Сегодня, 16:18

Кечинов считает, что Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов назвал нападающего красно-белых Квинси Промеса лучшим футболистом РПЛ в 2022 году. 48-летний россиянин считает, что нидерландец станет лучшим бомбардиром лиги в текущем сезоне.

«Промес — лучший футболист 2022-го. Он играет очень ярко за «Спартак», является лидером команды. В нужное время Квинси брал на себя роль лидера и в некоторых матчах тащил на себе команду. Промес — самый яркий футболист РПЛ на данный момент.

Станет ли Промес лучшим бомбардиром чемпионата России в конце сезона? Думаю, да. Если Квинси продолжит забивать, то станет лучшим нападающим", — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Промес провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-promes-stanet-luchshim-bombardirom-rpl-v-sezone-2022-2023/
Валерий Кечинов
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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