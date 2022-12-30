Петржела: «Дзюба — не моя чашка кофе, он не играл бы у меня»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не стал бы звать в свою команду форварда Артема Дзюбу.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Я бы никогда не хотел быть тренером «Спартака» — это во-первых. Во-вторых, Дзюба — не моя чашка кофе, он не играл бы у меня. Я бы не стал его звать к себе в команду», — приводит слова Петрежелы «РБ Спорт».

Петржела работал в клубе из Санкт-Петербурга с 2003 по 2006 год. Вместе с чешским специалистом сине-бело-голубые становились серебряными призерами чемпионата России 2003 года, а также обладателями Кубка премьер-лиги-2003.

С 3 ноября 2022-го Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор».