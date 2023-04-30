Кобелев — о «Динамо»: «Самим не надоело проигрывать?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал бело-голубых за поражение в матче против «Факела» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

«В 100-летие клуба всё говорило о том, что «Динамо» должно обыграть аутсайдера РПЛ. Было много подходов, но это всё до штрафной, а дальше никакой идеи, беззубые атаки, которые воронежцы гасили, удары блокировали.

Ребята все на контрактах, руководство и болельщики ждут побед, да и самим не надоело проигрывать? Если нет мотивации играть, то это не футболисты, а прихлебники какие-то», – приводит слова Кобелева Legalbet.kz.

После поражения от воронежцев «Динамо» с 39 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.