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Сегодня, 20:12

Колосков — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Никакой сказки, а сплошная реальность»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о лидерстве «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Я не знаю, кто здесь сказочник? Для кого это сказка? Это реальное отражение сил в турнирной таблице. Было одно, стало другое, вполне естественные подвижки. «Зенит» набирает форму, другие команды тоже не отдают свои игры без боя. Идет жесткая конкуренция. Все логично, никакой сказки, а сплошная реальность», — приводит Metaratings.ru слова Колоскова.

Также Колосков считает, что текущее положение «быков» должно придать команде уверенности.

«Кто-то когда-то в первый раз бывает чемпионом, но ничего с ними не происходит страшного. Когда команда идет вверху турнирной таблицы, наоборот, эйфория, положительные эмоции, желание закрепить, усилить и дальше всех громить. Вот такие чувства там. Моя точка зрения: лидирование дает дополнительные шансы и превосходство в эмоциональной и волевой подготовке», — добавил специалист.

«Краснодар» набрал 28 очков за 13 туров чемпионата России. 5 ноября «быки» сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-o-liderstve-krasnodara-nikakoi-skazki-a-sploshnaya-realnost-301145/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
0
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