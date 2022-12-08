Колосков: «Назрел вопрос вернуться к лимиту. Нужно сохранять идентичность российского футбола!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» мнением о возможном изменении формата лимита на легионеров в чемпионате России.

«Очевидно, назрел вопрос вернуться к лимиту. Нужно сохранять идентичность российского футбола, для этого нужно больше футболистов из России. Тут нечего фантазировать. Я уже давно говорю, что подходящий формат — 5 иностранцев и 6 российских игроков на поле», — сказал Колосков «СЭ».

По информации matchtv.ru, Министерство спорта РФ и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров. Возможное изменение связано с качеством игры иностранных футболистов.

В данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 10 иностранцев без ограничения количества легионеров на поле.