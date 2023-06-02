Колосков выразил надежду на хорошее судейство в заключительном туре чемпионата России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал о своих ожиданиях от матчей 30-го тура РПЛ.

«Жду, что команды будут играть в футбол, который понравится зрителям. Чтобы они показали максимум, на который способны, и подтвердили свои притязания на футбольном поле. И, конечно, надо пожелать хорошего судейства. Хотелось бы, чтобы все прошло без сучка, без задоринки», — цитирует Колоскова «Газета.Ru».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда из Санкт-Петербурга с 67 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА занимает вторую строчку, набрав 55 очков. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Матчи заключительного тура РПЛ пройдут в субботу, 3 июня.